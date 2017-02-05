Более 15 тыс. человек стали участниками "Московской лыжни — 2017"
05.02.2017, 19:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Более 15 тысяч человек вышли на старты гонок «Московская лыжня — 2017». Соревнования прошли 5 февраля на спортивной базе олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная».
Забеги проводились на дистанциях 650 и 1000 метров для детей до семи лет, пять километров — для юношей и девушек до 18 лет, 10 километров — для взрослых. Юных любителей спорта, которые выдержали испытание, наградили сладкими подарками. А взрослые призёры забегов, помимо традиционных медалей и кубков, получили новые комплекты лыж и бытовую технику. Победителем соревнований на дистанции 10 километров стал обладатель бронзовой медали Олимпийских игр 2010 года Николай Морилов.
Вместе с турниром по лыжным гонкам для участников и гостей соревнований прошёл праздник «Русская зима». Желающие могли проявить себя в перетягивании каната, поднятии гири, дартсе, футболе, стрельбе из пневматической винтовки.
В следующую субботу, 11 февраля, в 74 регионах России пройдёт XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Впервые в 11 округах столицы состоится одновременный старт. Наиболее массовый наплыв участников ожидается в Северо-Западном, Юго-Западном, Юго-Восточном и Восточном округах. Параллельно с гонкой организаторы будут принимать у желающих нормы комплекса «Готов к труду и обороне».
Победителей и призёров ждут медали, дипломы, кубки и памятные призы Министерства спорта Российской Федерации. Сувениры получат все участники.
Массовая гонка «Лыжня России» проводится ежегодно начиная с 1982 года. Возрастных ограничений нет; на старты выходят люди от 12 до 70 лет. Соревнования каждый февраль собирают тысячи любителей лыжных гонок, а также спортсменов-профессионалов.
Забеги проводились на дистанциях 650 и 1000 метров для детей до семи лет, пять километров — для юношей и девушек до 18 лет, 10 километров — для взрослых. Юных любителей спорта, которые выдержали испытание, наградили сладкими подарками. А взрослые призёры забегов, помимо традиционных медалей и кубков, получили новые комплекты лыж и бытовую технику. Победителем соревнований на дистанции 10 километров стал обладатель бронзовой медали Олимпийских игр 2010 года Николай Морилов.
Вместе с турниром по лыжным гонкам для участников и гостей соревнований прошёл праздник «Русская зима». Желающие могли проявить себя в перетягивании каната, поднятии гири, дартсе, футболе, стрельбе из пневматической винтовки.
В следующую субботу, 11 февраля, в 74 регионах России пройдёт XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Впервые в 11 округах столицы состоится одновременный старт. Наиболее массовый наплыв участников ожидается в Северо-Западном, Юго-Западном, Юго-Восточном и Восточном округах. Параллельно с гонкой организаторы будут принимать у желающих нормы комплекса «Готов к труду и обороне».
Победителей и призёров ждут медали, дипломы, кубки и памятные призы Министерства спорта Российской Федерации. Сувениры получат все участники.
Массовая гонка «Лыжня России» проводится ежегодно начиная с 1982 года. Возрастных ограничений нет; на старты выходят люди от 12 до 70 лет. Соревнования каждый февраль собирают тысячи любителей лыжных гонок, а также спортсменов-профессионалов.