Более 30 экскурсионных программ готовит фестиваль "Московская Масленица"
09.02.2017, 10:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 17 по 26 февраля в Москве пройдёт фестиваль «Московская Масленица». Во время фестиваля жителей и гостей столицы ждут более 30 тематических экскурсий.
Участники мероприятий узнают, где раньше в городе проходили кулачные бои и угощения блинами. Экскурсоводы напомнят, как праздновали Масленицу несколько лет назад, и расскажут историю старинных улиц Москвы и её переулков.
Стоит отметить, что регистрация на экскурсию «Масленица: в ожидании московской весны», уже открыта. Здесь все, желающие узнать больше исторических фактов о празднике, познакомятся с подготовкой извозчиками лошадей к гуляньям, в какой булочной пекли блины и другие интересные подробности торжества. Экскурсии пройдут в период с 19 по 26 февраля.
Москвичам также расскажут про масленичные забавы позапрошлого века в ходе прогулок по Чистым прудам, Тверской, Никольской, Мясницкой улицам, Милютинскому, Камергерскому и Столешникову переулкам. Доподлинно известно, что во время Масленицы на замерзшей Москве-реке строили снежный город с крепостными стенами, башнями и воротами, а в центре прорубали лёд, и самые решительные могли искупаться в проруби.
По каким принципам происходила застройка улиц столицы посетители смогут выяснить на экскурсии «Заповедная Варварка и необычная Никольская». А на прогулке по Мясницкой улице жителям и гостям Москвы расскажут почему загадывать желания нужно именно на этой улице - «Мясницкая - закулисье старой Москвы».
Праздничные гулянья пройдут на 13 центральных площадках, на которых будут организованы 30 точек продажи блинов.
Участники мероприятий узнают, где раньше в городе проходили кулачные бои и угощения блинами. Экскурсоводы напомнят, как праздновали Масленицу несколько лет назад, и расскажут историю старинных улиц Москвы и её переулков.
Стоит отметить, что регистрация на экскурсию «Масленица: в ожидании московской весны», уже открыта. Здесь все, желающие узнать больше исторических фактов о празднике, познакомятся с подготовкой извозчиками лошадей к гуляньям, в какой булочной пекли блины и другие интересные подробности торжества. Экскурсии пройдут в период с 19 по 26 февраля.
Москвичам также расскажут про масленичные забавы позапрошлого века в ходе прогулок по Чистым прудам, Тверской, Никольской, Мясницкой улицам, Милютинскому, Камергерскому и Столешникову переулкам. Доподлинно известно, что во время Масленицы на замерзшей Москве-реке строили снежный город с крепостными стенами, башнями и воротами, а в центре прорубали лёд, и самые решительные могли искупаться в проруби.
По каким принципам происходила застройка улиц столицы посетители смогут выяснить на экскурсии «Заповедная Варварка и необычная Никольская». А на прогулке по Мясницкой улице жителям и гостям Москвы расскажут почему загадывать желания нужно именно на этой улице - «Мясницкая - закулисье старой Москвы».
Праздничные гулянья пройдут на 13 центральных площадках, на которых будут организованы 30 точек продажи блинов.