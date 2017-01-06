Большую спортивную арену в московских "Лужниках" достроят к марту
06.01.2017, 16:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Основная часть строительных работ на стадионе в спорткомплексе «Лужники» завершена, в марте 2017 года объект должны сдать. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Основная часть строительных работ в “Лужниках” завершена. Работы ведутся уже со 2 января. Каждый день количество людей увеличивается, сегодня порядка 2,3 тысячи человек. Задача у нас — в марте завершить строительство и сдать стадион, в мае у нас остаётся благоустройство внешнее и подготовка временных сооружений, которые мы должны обеспечить по требованию ФИФА», — отметил он.
По словам Марата Хуснуллина, несмотря на морозы, поле на стадионе находится в хорошем состоянии, газон находится под защитным материалом, действует система обогрева.
«Кроме самих “Лужников”, у нас тут строится ещё 14 объектов. Радует, что все на работе, возведение объектов идёт в плановом режиме. Фактически в ближайшие три месяца будет уже стоять вопрос о приёмке документов», — подчеркнул глава Стройкомплекса.
Стадион готов более чем на 80 процентов. На сегодняшний день готова кровля, монтаж медиаконтента на ней закончат в течение месяца. Идёт монтаж кресел и инженерных систем, завершаются отделочные работы.
«Основная часть строительных работ в “Лужниках” завершена. Работы ведутся уже со 2 января. Каждый день количество людей увеличивается, сегодня порядка 2,3 тысячи человек. Задача у нас — в марте завершить строительство и сдать стадион, в мае у нас остаётся благоустройство внешнее и подготовка временных сооружений, которые мы должны обеспечить по требованию ФИФА», — отметил он.
По словам Марата Хуснуллина, несмотря на морозы, поле на стадионе находится в хорошем состоянии, газон находится под защитным материалом, действует система обогрева.
«Кроме самих “Лужников”, у нас тут строится ещё 14 объектов. Радует, что все на работе, возведение объектов идёт в плановом режиме. Фактически в ближайшие три месяца будет уже стоять вопрос о приёмке документов», — подчеркнул глава Стройкомплекса.
Стадион готов более чем на 80 процентов. На сегодняшний день готова кровля, монтаж медиаконтента на ней закончат в течение месяца. Идёт монтаж кресел и инженерных систем, завершаются отделочные работы.