



ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня торжественно дан старт лично-командному чемпионату по боксу среди сотрудников территориальных органов и образовательных организаций системы МВД России. На стадионе "Динамо" состоялось торжественное открытие чемпионата, который проводится в рамках Спартакиады МВД России по служебно-прикладным видам спорта в Санкт-Петербурге с 24 по 3 марта 2017 года.

В Санкт-Петербург из почти 50 регионов нашей страны приехало более 400 спортсменов, которые в течение недели будут отстаивать доблесть и честь на ринге и бороться за звание лучших в своих категориях.