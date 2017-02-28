Чемпионат мира IBU стартовал в Словакии
28.02.2017, 13:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В четверг 22 февраля в Словакии стартовал чемпионат мира IBU среди юниоров. На чемпионат отправились воспитанники ЦПСР Л.Н. Носковой Новопашин Илья, Санникова Екатерина, Шелепов Вячеслав, Парфенов Степан.
22 февраля биатлонисты боролись за медали в индивидуальной гонке. Среди юношей с идеальной стрельбой золото взял канадец Гранд Боус Лео. С тремя промахами серебро завоевал москвич Халили Карим. Бронза у Мюллера Данило из Германии.
Среди девушек на первом месте, с одним промахом, оказалась француженка Дженмоннот Лоу. На втором месте почётного пьедестала расположилась Егорова Кристина из сборной России с одним промахом. Оеберг Эльвира из Швейцарии закрыла тройку призёров. Воспитанница ЦПСР Л.Н. Носковой Санникова Екатерина разместилась на четвертом месте.
24 февраля прошёл спринт у юношей. Лидером оказался француз Клауде Емельян. С отрывом 25,2 секунды и одним промахом после Емельяна идёт Телен Сергей из украинской сборной. На третьем месте, с двумя промахами, расположился норвежец Бакен Сиверт. Новопашин Илья занял 18 место.
У девушек сильнейшей оказалась Лардшнейдер Ирэн из Италии. Серебро взяла австрийка Гандлер Анна. Итальянка Комола Самуэла оказалась на третьем месте. Санникова Екатерина стала 15-й в спринте.
26 февраля на чемпионате мира IBU прошла гонка преследования.
Среди юношей на первом месте оказался француз Клауде Емельян. С двумя промахами и разрывом 16 секунд на втором месте расположился Кристил Седрик из Италии. Тройку призёров закрыл немец Мюллер Данило. С тремя промахами Новопашин Илья, воспитанник ЦПСР Л.Н. Носковой, занял 10 место.
У девушек золото завоевала итальянка Лардшнейдер Ирэн. Серебро досталось Лаурент Лоу из Франции, совершившая один промах. Бронзу взяла Комола Самуелла из Италии. Санникова Екатерина с четырьмя промахами расположилась на седьмом месте.
22 февраля биатлонисты боролись за медали в индивидуальной гонке. Среди юношей с идеальной стрельбой золото взял канадец Гранд Боус Лео. С тремя промахами серебро завоевал москвич Халили Карим. Бронза у Мюллера Данило из Германии.
Среди девушек на первом месте, с одним промахом, оказалась француженка Дженмоннот Лоу. На втором месте почётного пьедестала расположилась Егорова Кристина из сборной России с одним промахом. Оеберг Эльвира из Швейцарии закрыла тройку призёров. Воспитанница ЦПСР Л.Н. Носковой Санникова Екатерина разместилась на четвертом месте.
24 февраля прошёл спринт у юношей. Лидером оказался француз Клауде Емельян. С отрывом 25,2 секунды и одним промахом после Емельяна идёт Телен Сергей из украинской сборной. На третьем месте, с двумя промахами, расположился норвежец Бакен Сиверт. Новопашин Илья занял 18 место.
У девушек сильнейшей оказалась Лардшнейдер Ирэн из Италии. Серебро взяла австрийка Гандлер Анна. Итальянка Комола Самуэла оказалась на третьем месте. Санникова Екатерина стала 15-й в спринте.
26 февраля на чемпионате мира IBU прошла гонка преследования.
Среди юношей на первом месте оказался француз Клауде Емельян. С двумя промахами и разрывом 16 секунд на втором месте расположился Кристил Седрик из Италии. Тройку призёров закрыл немец Мюллер Данило. С тремя промахами Новопашин Илья, воспитанник ЦПСР Л.Н. Носковой, занял 10 место.
У девушек золото завоевала итальянка Лардшнейдер Ирэн. Серебро досталось Лаурент Лоу из Франции, совершившая один промах. Бронзу взяла Комола Самуелла из Италии. Санникова Екатерина с четырьмя промахами расположилась на седьмом месте.