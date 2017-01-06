Чешка Коукалова победила на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
06.01.2017, 20:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Благодаря чистой стрельбе чешка Габриэла Коукалова выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. .
Второй стала финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен с двумя промахми стоя. Третий результат показала спортсменка из Франции Мари Дорен-Абер, которая один раз промахнулась на стойке.
Лучшей среди россиянок стала Татьяна Акимова, финишировавшая на 14-й позиции с промахом на второй стрельбе.
Второй стала финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен с двумя промахми стоя. Третий результат показала спортсменка из Франции Мари Дорен-Абер, которая один раз промахнулась на стойке.
Лучшей среди россиянок стала Татьяна Акимова, финишировавшая на 14-й позиции с промахом на второй стрельбе.