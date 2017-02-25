ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2018 году Дагестан может принять чемпионат Европы по спортивной борьбе.

По словам главы Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, уже готовится соответствующая заявка с презентацией. Её представят на исполкоме Объединённого мира борьбы в марте.

Как отметил Михаил Мамиашвили, в республике проводятся соревнования по борьбе, как международного, так и всероссийского уровней, которые собирают много участников и зрителей.



В качестве места проведения чемпионата Европы рассматривается Дворец спорта имени Али Алиева в Каспийске. Он вмещает до 5 тыс. зрителей и является самым большим крытым дворцом на Северном Кавказе.