Дарья Виролайнен стала второй в спринте на этапе IBU в итальянском Мартелле
07.01.2017, 15:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российская биатлонистка Дарья Виролайнен заняла третье место на этапе Кубка IBU в итальянском Мартелле. С тремя кругами штрафа она уступила 17,6 секунд победительнице Джулии Симон из Франции. Четвёртое место разделили Виктория Сливко и Светлана Миронова.
Кубок IBU. Мартелль (Италия). Спринт, 7,5 км. Женщины
1. Джулия Симон (Франция) — 24.32,6 (1)
2. Дарья Виролайнен (Россия) +17,6 (3)
3. Байба Бендика (Латвия) +22,1 (2).
Кубок IBU. Мартелль (Италия). Спринт, 7,5 км. Женщины
1. Джулия Симон (Франция) — 24.32,6 (1)
2. Дарья Виролайнен (Россия) +17,6 (3)
3. Байба Бендика (Латвия) +22,1 (2).