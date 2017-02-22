Делегация FIFA проверит готовность стадионов к ЧМ-2018
22.02.2017, 15:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С 27 февраля по 3 марта состоится пятый операционный визит совместной делегации FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» на стадионы Кубка Конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России.
Эксперты посетят стадионы в четырёх городах-организаторах матчей Кубка Конфедераций – Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве (стадион «Открытие Арена»). В столице с помощью виртуального тура и презентаций они ознакомится с обновлёнными операционными планами остальных арен ЧМ-2018 (в Волгограде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Москве (стадион «Лужники»), Екатеринбурге, Саранске и Калининграде).
Делегацию возглавят генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор Департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. В её состав также входят эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ, а также представители профильных министерств и ведомств.
После визита на каждый стадион для представителей СМИ будет организована возможность задать вопросы А. Сорокину и К. Смиту. Кроме того, в Санкт-Петербурге после ознакомительного тура по арене в пресс-подходе примет участие чемпион мира и Европы, экс-капитан футбольного клуба «Барселона» Карлес Пуйоль.
Добавим, что это заключительный визит делегации FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» перед Кубком Конфедераций, который пройдёт с 17 июня по 2 июля 2017 года.
Эксперты посетят стадионы в четырёх городах-организаторах матчей Кубка Конфедераций – Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве (стадион «Открытие Арена»). В столице с помощью виртуального тура и презентаций они ознакомится с обновлёнными операционными планами остальных арен ЧМ-2018 (в Волгограде, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Москве (стадион «Лужники»), Екатеринбурге, Саранске и Калининграде).
Делегацию возглавят генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор Департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. В её состав также входят эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ, а также представители профильных министерств и ведомств.
После визита на каждый стадион для представителей СМИ будет организована возможность задать вопросы А. Сорокину и К. Смиту. Кроме того, в Санкт-Петербурге после ознакомительного тура по арене в пресс-подходе примет участие чемпион мира и Европы, экс-капитан футбольного клуба «Барселона» Карлес Пуйоль.
Добавим, что это заключительный визит делегации FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» перед Кубком Конфедераций, который пройдёт с 17 июня по 2 июля 2017 года.