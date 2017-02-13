Денис Айрапетян и Виктор Ан заняли второе место в этапе Кубка мира по шорт-треку
13.02.2017, 11:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В шестом этапе Кубка мира по шорт-треку, который прошёл в Минске (Белоруссия), сборная России завоевала серебряные медали в эстафете на пять тысяч метров.
Честь нашей страны отстаивали представители Москвы Денис Айрапетян и Виктор Ан, а также Владимир Григорьев и Александр Шульгинов. Их результат составил шесть минут 56,453 секунды.
Победителем стала сборная Нидерландов, которая преодолела дистанцию за шесть минут 55,699 секунды. Бронза досталась команде из Казахстана — её время шесть минут 56,537 секунды.
Шестой этап Кубка мира по шорт-треку проходил с 10 по 12 февраля.
Честь нашей страны отстаивали представители Москвы Денис Айрапетян и Виктор Ан, а также Владимир Григорьев и Александр Шульгинов. Их результат составил шесть минут 56,453 секунды.
Победителем стала сборная Нидерландов, которая преодолела дистанцию за шесть минут 55,699 секунды. Бронза досталась команде из Казахстана — её время шесть минут 56,537 секунды.
Шестой этап Кубка мира по шорт-треку проходил с 10 по 12 февраля.