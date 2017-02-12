Денис Юсков стал вторым на чемпионате мира по конькобежному спорту
12.02.2017, 19:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 12 февраля в Канныне (Южная Корея) состоялся четвёртый день чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях.
На дистанции 1500 м московский спортсмен Денис Юсков завоевал серебро соревнований с результатом 1.44,67. Стоит отметить, что Юсков победил на прошлогоднем чемпионате мира в Коломне и стал первым в истории в своём виде спорта, выигравшим дистанцию 1500 м на трех чемпионатах мира подряд.
Победителем на этой дистанции стал Кьелд Найс из Голландии (1.44,36), бронза у его соотечественника Свена Крамера – 1.45,50.
На дистанции 1500 м московский спортсмен Денис Юсков завоевал серебро соревнований с результатом 1.44,67. Стоит отметить, что Юсков победил на прошлогоднем чемпионате мира в Коломне и стал первым в истории в своём виде спорта, выигравшим дистанцию 1500 м на трех чемпионатах мира подряд.
Победителем на этой дистанции стал Кьелд Найс из Голландии (1.44,36), бронза у его соотечественника Свена Крамера – 1.45,50.