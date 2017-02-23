Двукратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Виктор Маркин отмечает 60-летие
23.02.2017, 14:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня, 23 февраля, исполнилось 60 лет двукратному олимпийскому чемпиону по лёгкой атлетике, заслуженному мастеру спорта СССР Виктору Фёдоровичу Маркину. С юбилеем его поздравил министр спорта Российской Федерации Павел Колобков.
Свои золотые олимпийские награды В. Маркин завоевал на Играх XXII Олимпиады 1980 г. в Москве. Он стал победителем в личном забеге на 400 м, а также выиграл вместе с Римигиюсом Валюлисом, Михаилом Линге и Николаем Чернецким эстафету 4 х 400 м.
В числе спортивных трофеев В. Маркина следует назвать «золото» Чемпионата мира 1983 г. (эстафета 4 х 400 м), бронзовые медали Чемпионата Европы 1982 г. (400 м и эстафета 4 х 400 м), золотые награды альтернативных международных соревнований «Дружба-84» (400 м и эстафета 4 х 400 м).
Примечательно, что профессионально заниматься лёгкой атлетикой В. Маркин начал в возрасте 18 лет, будучи студентом Новосибирского медицинского института. После завершения спортивной карьеры он вернулся к врачебной деятельности, получил учёную степень кандидата медицинских наук.
В 1999 – 2000 годах В. Маркин возглавлял Комитет по физической культуре и спорту Новосибирской области. В 2001 году был назначен на должность советника по спорту при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.
В настоящее время В. Маркин – доцент кафедры физического образования и рекреации, начальник управления спорта и здоровья Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Ведёт активную деятельность в развитии олимпийского движения в Новосибирской области и пропаганде физической культуры и спорта.
Свои золотые олимпийские награды В. Маркин завоевал на Играх XXII Олимпиады 1980 г. в Москве. Он стал победителем в личном забеге на 400 м, а также выиграл вместе с Римигиюсом Валюлисом, Михаилом Линге и Николаем Чернецким эстафету 4 х 400 м.
В числе спортивных трофеев В. Маркина следует назвать «золото» Чемпионата мира 1983 г. (эстафета 4 х 400 м), бронзовые медали Чемпионата Европы 1982 г. (400 м и эстафета 4 х 400 м), золотые награды альтернативных международных соревнований «Дружба-84» (400 м и эстафета 4 х 400 м).
Примечательно, что профессионально заниматься лёгкой атлетикой В. Маркин начал в возрасте 18 лет, будучи студентом Новосибирского медицинского института. После завершения спортивной карьеры он вернулся к врачебной деятельности, получил учёную степень кандидата медицинских наук.
В 1999 – 2000 годах В. Маркин возглавлял Комитет по физической культуре и спорту Новосибирской области. В 2001 году был назначен на должность советника по спорту при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.
В настоящее время В. Маркин – доцент кафедры физического образования и рекреации, начальник управления спорта и здоровья Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Ведёт активную деятельность в развитии олимпийского движения в Новосибирской области и пропаганде физической культуры и спорта.