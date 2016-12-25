Екатерина Бех выиграла индивидуальную гонку на мемориале Ямалеева
25.12.2016, 17:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Уфе на всероссийских соревнованиях, отборочных на первенство мира, на «Приз памяти Памира Ямалеева» прошли индивидуальныке гонки среди девушек 1998–2001 годов рождения. Москвичка Екатерина Бех одержала победу в старшей возрастной группе, а среди средних девушек лучшей стала Анастасия Батманова из Ульяновской области.
Результаты соревнования
Уфа. Индивидуальная гонка. 10 км. Старшие девушки
1. Екатерина Бех (Москва) — 40.03,7 (3)
2. Анастасия Шевченко (Свердловская обл.) +10,8 (3)
3. Екатерина Санникова (Тюменская обл.) +27,9 (5)
Всероссийское соревнование. Уфа. Индивидуальная гонка. 7,5 км. Средние девушки
1. Анастасия Батманова (Ульяновская обл.) — 32.19,5 (3)
2. Кристина Петяева (Мордовия) +46,5 (3)
3. Оксана Москаленко (Москва) +1.23,1 (3)
Результаты соревнования
Уфа. Индивидуальная гонка. 10 км. Старшие девушки
1. Екатерина Бех (Москва) — 40.03,7 (3)
2. Анастасия Шевченко (Свердловская обл.) +10,8 (3)
3. Екатерина Санникова (Тюменская обл.) +27,9 (5)
Всероссийское соревнование. Уфа. Индивидуальная гонка. 7,5 км. Средние девушки
1. Анастасия Батманова (Ульяновская обл.) — 32.19,5 (3)
2. Кристина Петяева (Мордовия) +46,5 (3)
3. Оксана Москаленко (Москва) +1.23,1 (3)