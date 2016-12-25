ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Уфе на всероссийских соревнованиях, отборочных на первенство мира, на «Приз памяти Памира Ямалеева» прошли индивидуальныке гонки среди девушек 1998–2001 годов рождения. Москвичка Екатерина Бех одержала победу в старшей возрастной группе, а среди средних девушек лучшей стала Анастасия Батманова из Ульяновской области.


Результаты соревнования

Уфа. Индивидуальная гонка. 10 км. Старшие девушки

1. Екатерина Бех (Москва) — 40.03,7 (3)
2. Анастасия Шевченко (Свердловская обл.) +10,8 (3)
3. Екатерина Санникова (Тюменская обл.) +27,9 (5)


Всероссийское соревнование. Уфа. Индивидуальная гонка. 7,5 км. Средние девушки

1. Анастасия Батманова (Ульяновская обл.) — 32.19,5 (3)
2. Кристина Петяева (Мордовия) +46,5 (3)
3. Оксана Москаленко (Москва) +1.23,1 (3)