ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На проходящем в Уфе пятом этапе Кубка России и чемпионате России призёр Олимпийских игр Екатерина Шумилова оформила победный дубль в суперпреследовании и стала чемпионкой России. У мужчин чемпионом страны стал другой югорчанин Алексей Корнев, опередивший Вадима Филимонова и Михаила Боярских.

Чемпионат России. Уфа. Суперпреследование, 7,5 км. Мужчины

1. Алексей Корнев (ХМАО) — 24.52,1 (4)

2. Вадим Филимонов (ХМАО) +8,2 (2)

3. Михаил Боярских (ХМАО) +9,7 (2)

Чемпионат России. Уфа. Суперпреследование, 6 км. Женщины

1. Екатерина Шумилова (ХМАО) — 22.59,8 (2)

2. Анастасия Морозова (ХМАО) +40,5 (3)

3. Любовь Филимонова (ЯНАО) +49,1 (0)