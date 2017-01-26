Екатерина Шумилова и Алексей Корнев - чемпионы России в суперпреследовании
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На проходящем в Уфе пятом этапе Кубка России и чемпионате России призёр Олимпийских игр Екатерина Шумилова оформила победный дубль в суперпреследовании и стала чемпионкой России. У мужчин чемпионом страны стал другой югорчанин Алексей Корнев, опередивший Вадима Филимонова и Михаила Боярских.
Чемпионат России. Уфа. Суперпреследование, 7,5 км. Мужчины
1. Алексей Корнев
2. Вадим Филимонов
3. Михаил Боярских
Чемпионат России. Уфа. Суперпреследование, 6 км. Женщины
1. Екатерина Шумилова
2. Анастасия Морозова
3. Любовь Филимонова