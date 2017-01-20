Екатерина Тудегешева стала чемпионкой России по сноуборду
20.01.2017, 16:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 19 и 20 января в Казани проходит чемпионат России по сноуборду в поворотных дисциплинах.
Московская сноубордистка двукратная чемпионка мира Екатерина Тудегешева выиграла чемпионат России в параллельном слаломе. Екатерина по сумме двух попыток оставила позади призёра сочинской Олимпиады Алёну Заварзину (Красноярский край). Бронзовая медаль у – Натальи Соболевой из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Соревнования проводятся на базе города-курорта «Свияжские холмы».