ОРЕАНДА-НОВОСТИ Российский биатлонист Евгений Гараничев показал десятое время в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене.



Победу в гонке одержал Бенедикт Доль.



Чемпионат мира 2017. Хохфильцен (Австрия).



Спринт. Мужчины.



1. Бенедикт Доль (Германия) 23:27.4 (0)



2. Йоханнес Бё (Норвегия) +0.7 (0)



3. Мартен Фуркад (Франция) +23.1 (2)



10. Евгений Гараничев +45.1 (1)



21. Антон Шипулин +1:14.7 (3)



49. Антон Бабиков +1:49.0 (3)



69. Максим Цветков +2:33.4 (3)