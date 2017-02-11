Евгений Гараничев занял 10-е место в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене
11.02.2017, 19:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Российский биатлонист Евгений Гараничев показал десятое время в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене.
Победу в гонке одержал Бенедикт Доль.
Чемпионат мира 2017. Хохфильцен (Австрия).
Спринт. Мужчины.
1. Бенедикт Доль (Германия) 23:27.4 (0)
2. Йоханнес Бё (Норвегия) +0.7 (0)
3. Мартен Фуркад (Франция) +23.1 (2)
10. Евгений Гараничев +45.1 (1)
21. Антон Шипулин +1:14.7 (3)
49. Антон Бабиков +1:49.0 (3)
69. Максим Цветков +2:33.4 (3)