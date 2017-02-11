ОРЕАНДА-НОВОСТИ Российский биатлонист Евгений Гараничев показал десятое время в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене.

Победу в гонке одержал Бенедикт Доль.

Чемпионат мира 2017. Хохфильцен (Австрия).

Спринт. Мужчины.

1. Бенедикт Доль (Германия) 23:27.4 (0)

2. Йоханнес Бё (Норвегия) +0.7 (0)

3. Мартен Фуркад (Франция) +23.1 (2)

10. Евгений Гараничев +45.1 (1)

21. Антон Шипулин +1:14.7 (3)

49. Антон Бабиков +1:49.0 (3)

69. Максим Цветков +2:33.4 (3)