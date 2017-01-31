ОРЕАНДА-НОВОСТИ Прославленный фигурист Евгений Плющенко стал третьим официальным Послом ЧМ по футболу FIFA 2018 от Сочи. Раннее это звание было присвоено сыну советского футболиста Славы Метревели сочинцу Сергею Метревели, а также знаменитой кубанской теннисистке, чемпионке Олимпиады в Рио-де-Жанейро Елене Весниной.



Согласие стать Послом ЧМ 2018 от Сочи Евгений Плющенко прокомментировал в своем аккаунте в одной из социальных сетей.



– Для меня огромная честь стать Послом города, который теперь у всех ассоциируется не только с отдыхом и морем, но и со спортом высоких достижений. Три года назад здесь прошла зимняя Олимпиада, на которой я имел честь выступать. А теперь Сочи на пороге глобального мирового футбольного события, и я с большой радостью стану частью этой новой спортивной истории, – написал прославленный спортсмен.



Напомним, уже через полгода Сочи в качестве одного из четырёх городов-организаторов примет матчи Кубка Конфедераций FIFA 2017, который предваряет мундиаль.



Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону и в Сочи.