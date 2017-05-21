Фестиваль летнего спортивного сезона прошёл в "Лужниках"
21.05.2017, 14:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Фестиваль летнего спортивного сезона, приуроченный к празднованию Дня физкультурника, прошёл на территории «Лужников».
Олимпийский комплекс превратился в огромную спортивную площадку, где всех желающих ждали любительский турнир по мини-футболу, матчи Московской школьной футбольной лиги, футбольные аттракционы и конкурсы, развлекательные программы с участием маскота ЧМ-2018 волка Забиваки. Урок футбола провели известные футболисты, гости увидели зону презентации Кубка конфедераций ФИФА — 2017.
В программе были соревнования по воркауту, шахматам, городошному спорту, экстремальному самокатному спорту среди любителей, состязания в рампе по роликам, самокатам, скейтборду, BMX и многое другое.
«Символично, что мы открываем спортивный фестиваль праздником массового футбола. Сегодня здесь, в “Лужниках”, собрались более 350 команд, по всей стране проходят масштабные праздники футбола. Но кроме этого, мы проводим соревнования по другим видам спорта, спартакиады, выполняем комплексы ГТО. Уверен, что сегодняшним мероприятием мы дадим хороший старт и задел для всего летнего сезона», – сказал на открытии фестиваля Министр спорта России Павел Колобков.
В рамках праздника состоялись спортивные мероприятия, посвященные Всероссийскому дню массового футбола. С этой датой всех поздравил заместитель Председателя Правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.
Участников фестиваля и любителей футбола поприветствовал также руководитель столичного Департамента спорта и туризма Николай Гуляев.
«Всем известно, что в России футбол — это не только спорт, это народная игра. В следующем году легендарный комплекс “Лужники” примет основные матчи чемпионата мира по футболу — матч открытия и финал. Уверен, что и тогда тоже будет настоящий праздник, но уже мирового футбола. Играйте в футбол, любите спорт!» — сказал он.
Известные российские футболисты Евгений Бушманов, Алексей Смертин, Евгений Алдонин, Дмитрий Сенников, Олег Корнаухов, Дмитрий Булыкин, Александр Мирзоян провели со школьниками урок футбола, после которого состоялись автограф- и фотосессия.
Олимпийский комплекс превратился в огромную спортивную площадку, где всех желающих ждали любительский турнир по мини-футболу, матчи Московской школьной футбольной лиги, футбольные аттракционы и конкурсы, развлекательные программы с участием маскота ЧМ-2018 волка Забиваки. Урок футбола провели известные футболисты, гости увидели зону презентации Кубка конфедераций ФИФА — 2017.
В программе были соревнования по воркауту, шахматам, городошному спорту, экстремальному самокатному спорту среди любителей, состязания в рампе по роликам, самокатам, скейтборду, BMX и многое другое.
«Символично, что мы открываем спортивный фестиваль праздником массового футбола. Сегодня здесь, в “Лужниках”, собрались более 350 команд, по всей стране проходят масштабные праздники футбола. Но кроме этого, мы проводим соревнования по другим видам спорта, спартакиады, выполняем комплексы ГТО. Уверен, что сегодняшним мероприятием мы дадим хороший старт и задел для всего летнего сезона», – сказал на открытии фестиваля Министр спорта России Павел Колобков.
В рамках праздника состоялись спортивные мероприятия, посвященные Всероссийскому дню массового футбола. С этой датой всех поздравил заместитель Председателя Правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.
Участников фестиваля и любителей футбола поприветствовал также руководитель столичного Департамента спорта и туризма Николай Гуляев.
«Всем известно, что в России футбол — это не только спорт, это народная игра. В следующем году легендарный комплекс “Лужники” примет основные матчи чемпионата мира по футболу — матч открытия и финал. Уверен, что и тогда тоже будет настоящий праздник, но уже мирового футбола. Играйте в футбол, любите спорт!» — сказал он.
Известные российские футболисты Евгений Бушманов, Алексей Смертин, Евгений Алдонин, Дмитрий Сенников, Олег Корнаухов, Дмитрий Булыкин, Александр Мирзоян провели со школьниками урок футбола, после которого состоялись автограф- и фотосессия.