Финал хоккейного турнира "Золотая шайба" пройдёт в Москве 18 февраля
14.02.2017, 14:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 18 февраля во дворце спорта «Янтарь» на северо-западе Москвы пройдут финальные матчи хоккейного турнира «Золотая шайба».
Игры турнира проводятся по всем правилам большого хоккея. Соревнования проходят в три этапа. Сначала команды отбирались в районах среди общеобразовательных школ и клубов. Затем состоялись финальные окружные соревнования.
Прошедшие серьёзный отбор коллективы встретятся в финале и разыграют главный приз. Победители турнира отправятся в Сочи, где примут участие во всероссийских состязаниях юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова.
Всего в московском турнире приняли участие 11 тысяч юных хоккеистов более чем из 600 команд в четырёх возрастных группах.
«Золотая шайба» — самый популярный детский хоккейный турнир с 50-летней историей. Его инициатором и вдохновителем стал знаменитый советский тренер Анатолий Тарасов.
Игры турнира проводятся по всем правилам большого хоккея. Соревнования проходят в три этапа. Сначала команды отбирались в районах среди общеобразовательных школ и клубов. Затем состоялись финальные окружные соревнования.
Прошедшие серьёзный отбор коллективы встретятся в финале и разыграют главный приз. Победители турнира отправятся в Сочи, где примут участие во всероссийских состязаниях юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова.
Всего в московском турнире приняли участие 11 тысяч юных хоккеистов более чем из 600 команд в четырёх возрастных группах.
«Золотая шайба» — самый популярный детский хоккейный турнир с 50-летней историей. Его инициатором и вдохновителем стал знаменитый советский тренер Анатолий Тарасов.