Главный тренер сборной РФ по биатлону: "Команда провела неплохой чемпионат"
20.02.2017, 00:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал выступление команды на чемпионате мира в Хохфильцене, а также поделился дальнейшими планами команды.
«Команда провела неплохой чемпионат. У нас получалось в эстафетах, немножко не хватило в индивидуальных гонках и у женщин, и у мужчин. Считаю, что в женской группе две спортсменки конкурентоспосбны и могли бороться на этом чемпионате за высокие места – это Татьяна Акимова и Ирина Старых. Я так уверен, потому что в первой эстафете Татьяна показала уверенный второй результат. Мы надеялись, что она проявит себя, на что она готова. Но не хватило мастерства, уверенности. Она очень сильно скованна.
Выступление мужской сборной я назвал “деревянным” – много было четвёртых мест. Считаю, что главное – мы конкурентоспособны, можем бороться, и молодежь в том числе. Великолепно в эстафете проявил себя Максим Цветков. Сегодня показал хорошую готовность Евгений Гараничев. Если говорить про его участие в эстафете, то он всегда рассматривается – и здесь в том числе – для участия в этой гонке. Но мы понимаем, что сезон для Евгения очень сложный. В начале сезона он переболел. Стабильности не было, и выставлять его в эстафету здесь было бы ошибкой. Сегодня он хорошо работал, где-то допускал ошибки на рубеже. Будем работать с ним, над психологией. На Олимпиаде он вполне может пробежать эстафету. Он зрелый спортсмен. Не надо напоминать ему те промахи, заходы на штрафные круги, каждый раз вводить в это состояние.
Сразу назвать наши главные ошибки я не смогу – надо проанализировать, посмотреть скорость по дистанции. Функциональное состояние сильно влияет на стрельбу. В целом, конечно, мы выступили интереснее, чем в прошлом году.
Что касается дальнейших планов команды, то 26 февраля мы улетаем на этап в Пхёнчхан. Состав уже известен: из стартовавших на чемпионате мира туда отправятся Ирина Старых, Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Ирина Услугина, будем привлекать Светлану Миронову.
В мужской команде выступят Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков, Юрий Шопин, Тимур Махамбетов».
«Команда провела неплохой чемпионат. У нас получалось в эстафетах, немножко не хватило в индивидуальных гонках и у женщин, и у мужчин. Считаю, что в женской группе две спортсменки конкурентоспосбны и могли бороться на этом чемпионате за высокие места – это Татьяна Акимова и Ирина Старых. Я так уверен, потому что в первой эстафете Татьяна показала уверенный второй результат. Мы надеялись, что она проявит себя, на что она готова. Но не хватило мастерства, уверенности. Она очень сильно скованна.
Выступление мужской сборной я назвал “деревянным” – много было четвёртых мест. Считаю, что главное – мы конкурентоспособны, можем бороться, и молодежь в том числе. Великолепно в эстафете проявил себя Максим Цветков. Сегодня показал хорошую готовность Евгений Гараничев. Если говорить про его участие в эстафете, то он всегда рассматривается – и здесь в том числе – для участия в этой гонке. Но мы понимаем, что сезон для Евгения очень сложный. В начале сезона он переболел. Стабильности не было, и выставлять его в эстафету здесь было бы ошибкой. Сегодня он хорошо работал, где-то допускал ошибки на рубеже. Будем работать с ним, над психологией. На Олимпиаде он вполне может пробежать эстафету. Он зрелый спортсмен. Не надо напоминать ему те промахи, заходы на штрафные круги, каждый раз вводить в это состояние.
Сразу назвать наши главные ошибки я не смогу – надо проанализировать, посмотреть скорость по дистанции. Функциональное состояние сильно влияет на стрельбу. В целом, конечно, мы выступили интереснее, чем в прошлом году.
Что касается дальнейших планов команды, то 26 февраля мы улетаем на этап в Пхёнчхан. Состав уже известен: из стартовавших на чемпионате мира туда отправятся Ирина Старых, Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Ирина Услугина, будем привлекать Светлану Миронову.
В мужской команде выступят Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Максим Цветков, Юрий Шопин, Тимур Махамбетов».