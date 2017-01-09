Ирина Аввакумова завоевала две медали на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина
09.01.2017, 12:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В немецком Оберстдорфе завершился третий этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.
Успешно в Германии выступила московская «летающая лыжница» Ирина Аввакумова, выиграв серебро и бронзу. В субботу она стала серебряным призёром, а накануне заняла третье место на большом трамплине.
Такое выступление позволило ей подняться на четвёртое место в общем зачёте с результатом 282 очка.
«Безусловно, мне удались минувшие выходные. Непростые погодные условия на моё выступление никак не повлияли. Я уже думаю о будущих стартах, и надеюсь, что они будут не менее успешными», — сказала Ирина Аввакумова после соревнований.
Успешно в Германии выступила московская «летающая лыжница» Ирина Аввакумова, выиграв серебро и бронзу. В субботу она стала серебряным призёром, а накануне заняла третье место на большом трамплине.
Такое выступление позволило ей подняться на четвёртое место в общем зачёте с результатом 282 очка.
«Безусловно, мне удались минувшие выходные. Непростые погодные условия на моё выступление никак не повлияли. Я уже думаю о будущих стартах, и надеюсь, что они будут не менее успешными», — сказала Ирина Аввакумова после соревнований.