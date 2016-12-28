Конькобежец Денис Юсков стал победителем на дистанции 1000 метров на чемпионате России
28.12.2016, 17:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Трёхкратный чемпион мира Денис Юсков одержал победу на дистанции 1000 м с результатом 1 минута 9,17 секунды.
Второе время показал Алексей Есин – 1.09,82. Третье Руслан Мурашов – 1.10,30.
Ранее он заявил, что не выйдет на чемпионате страны дистанцию 10000 м.
Второе время показал Алексей Есин – 1.09,82. Третье Руслан Мурашов – 1.10,30.
Ранее он заявил, что не выйдет на чемпионате страны дистанцию 10000 м.