Кристина Резцова выиграла масс-старт на Кубке России
18.03.2017, 15:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ханты-мансийская биатлонистка Кристина Резцова завоевала третью золотую медаль на проходящем в столице Югры первенстве России среди юниоров, опередив Наталью Ушкину и Ксению Жужгову в масс-старте.
Победительница прошла дистанцию с тремя промахами. Её ближайшая преследовательница Наталья Ушкина из Мордовии так же промахнулась трижды, уступив Резцовой около пяти секунд. Третьей стала тоже биатлонистка, представляющая ХМАО, Ксения Жужгов. Она допустила лишь 2 промаха, но проиграла конкуренткам по скорости.
Победительница прошла дистанцию с тремя промахами. Её ближайшая преследовательница Наталья Ушкина из Мордовии так же промахнулась трижды, уступив Резцовой около пяти секунд. Третьей стала тоже биатлонистка, представляющая ХМАО, Ксения Жужгов. Она допустила лишь 2 промаха, но проиграла конкуренткам по скорости.