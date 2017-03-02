Лаура Дальмайер выиграла спринт в Пхёнчхане
02.03.2017, 16:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российская биатлонистка Татьяна Акимова заняла 34 место в спринте на этапе Кубка мира в Пхёнчхане, став лучшей в сборной России. Победу одержала Лаура Дальмайер.
Кубок мира 2016/2017. Пхёнчхан (Южная Корея).
Спринт. Женщины.
1. Лаура Дальмайер (Германия) — 20:43.7 (0)
2. Тириль Экхофф (Норвегия) +8.4 (0)
3. Анаис Шевалье (Франция) +19.6 (0).
Кубок мира 2016/2017. Пхёнчхан (Южная Корея).
Спринт. Женщины.
1. Лаура Дальмайер (Германия) — 20:43.7 (0)
2. Тириль Экхофф (Норвегия) +8.4 (0)
3. Анаис Шевалье (Франция) +19.6 (0).