ОРЕАНДА-НОВОСТИ 11 февраля в 35-й раз состоялась открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В этом году в грандиозном спортивном празднике участвовали 74 региона Российской Федерации. Центральный старт проходил в подмосковной Яхроме, а первыми традиционно начали гонку на Дальнем Востоке.



В Москве старт Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017» по решению жителей города на портале электронных референдумов «Активный гражданин» прошёл по округам. Каждый административный округ столицы организовал свою площадку для проведения соревнований.



Центральной точкой столичного этапа Лыжни России стала трасса в природно-историческом парке «Битцевский лес».



«Лыжня России – это традиционное массовое мероприятие для всей страны, и Москва не исключение. В этом году произошло нововведение – по итогам опроса москвичей на портале Активный гражданин было принято решение проводить старты в 11 округах города.



Всего в столице участвовали в стартах порядка 22 тысяч человек. Такие цифры свидетельствуют о том, что лыжный спорт популярен, что не может не радовать. В Москве в последнее время создаются все условия как для занятий различными видами спорта, так и для активного времяпрепровождения», – сообщил руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев.



Наиболее массовые лыжные забеги прошли в Юго-Западном, Северо-Западном, Юго-Восточном и Восточном административных округах города Москвы. В рамках многих лыжных стартов был организован прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».



На протяжении десятилетий гонка объединяет поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта. У этого яркого, масштабного зимнего праздника славная история, которую украшают легендарные имена и достижения лыжников разных поколений. С каждым годом Лыжня России становится все более значительным событием в спортивной жизни всей страны. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта.



В центральном старте массовой гонки в Яхроме победу одержал бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года Николай Морилов (Пермский край). Второе место занял Антон Суздалев (Московская область), а третьим стал Дмитрий Плосконосов (Якутия).



В женской гонке выиграла Анастасия Казакул (Магаданская область). Мария Давыденкова и Наталья Ильина заняли второе и третье места соответственно (обе Московская область).



«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и всегда является большим зимним праздником. Количество ее участников увеличивается из года в год. Все больше простых любителей активного отдыха выходят на старт самой массовой лыжной гонки России. Для них систематические занятия физической культурой и спортом являются образом жизни, а участие в массовой гонке «Лыжня России» – доброй традицией.