ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 22 января 2017 года в Смоленске в одиннадцатый раз прошёл Международный турнир по тхэквондо. Его участниками стали свыше 500 юных спортсменов, представляющих более 20 регионов России и Республики Беларусь.

За время проведения турнир приобрёл широкую известность. Его отличают чёткая организация и высокая конкуренция. Очередной старт подтвердил репутацию статусного и массового спортивного праздника.

В зале спорткомплекса «Юбилейный» прошли сотни зрелищных поединков, в том числе с участием известных спортсменов: мастеров спорта, победителей чемпионата ЦФО. На официальном открытии участников турнира приветствовали почётные гости. Депутат Смоленской областной Думы Сергей Маслаков пожелал спортсменам успеха в достижении целей.

«Философия вашего спорта – не навреди», - отметил Сергей Васильевич и призвал участников использовать свою силу, энергию и способности только в благих целях. По его мнению, боевые навыки должны проявляться на спортивных площадках, а в жизни - исключительно для защиты.

Организаторы создали самую благоприятную атмосферу для участников международного турнира. Достижения ребят были отмечены многочисленными призами и подарками. А команда по тхэквондо Руднянского района получила специальный приз Смоленского регионального отделения «Единой России», как самая динамично развивающаяся команда на Смоленщине. Спортивный арсенал секции пополнился профессиональной боксёрской грушей для тренировок.

По словам депутата Смоленского городского Совета и одного из организаторов соревнований Евгения Рудака, победа в турнире повышает рейтинг спортсменов, даёт шанс для профессионального роста. Сейчас турнир является важным этапом подготовки российских команд к проведению чемпионата Центрального федерального округа по тхэквондо, а также подготовки белорусских спортсменов к республиканскому чемпионату.