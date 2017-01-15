Москвичка Наталья Матвеева выиграла спринт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам
15.01.2017, 20:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ C 13 по 15 января в итальянском Тоблахе проходит шестой этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Москвичка Наталья Матвеева стала первой в индивидуальном спринте свободным стилем, показав время 3:04,13 секунды. Серебряная медаль досталась Майкен Касперсен Фаллы из Норвегии (отставание 0,08), а третье место заняла шведка Ханна Фальк (+2,41).
«Счастлива, что смогла победить. Я хочу поблагодарить сервисменов и моего тренера Маркуса Крамера, спасибо им большое», – сказала после гонки Наталья Матвеева.
Москвичка Наталья Матвеева стала первой в индивидуальном спринте свободным стилем, показав время 3:04,13 секунды. Серебряная медаль досталась Майкен Касперсен Фаллы из Норвегии (отставание 0,08), а третье место заняла шведка Ханна Фальк (+2,41).
«Счастлива, что смогла победить. Я хочу поблагодарить сервисменов и моего тренера Маркуса Крамера, спасибо им большое», – сказала после гонки Наталья Матвеева.