Московская спортсменка стала второй на Кубке мира по скелетону
19.03.2017, 17:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Москвичка Елена Никитина завоевала серебряную награду Кубка мира по скелетону. За две попытки она показала результат одна минута 45,98 секунды. Кроме того, спортсменка установила рекорд трассы по скорости разгона — 4,92 секунды.
«Серебро южнокорейского этапа Кубка мира, завоёванное Никитиной, в очередной раз подтверждает, что она является одним из лидеров в мировом женском скелетоне. Но расслабляться нельзя, ещё есть над чем работать как ей самой, так и тренерам», — отметил президент Федерации бобслея России Александр Зубков.
Победительницей соревнований стала Жаклин Леллинг из Германии. Она опередила Никитину на три десятые секунды и показала результат одна минута 45,68. Бронза досталась Кимберли Бос из Нидерландов. Её результат — одна минута 46,03 секунды.
Финал Кубка мира по скелетону проходит с 17 по 19 марта в Пхенчхане (Южная Корея).
«Серебро южнокорейского этапа Кубка мира, завоёванное Никитиной, в очередной раз подтверждает, что она является одним из лидеров в мировом женском скелетоне. Но расслабляться нельзя, ещё есть над чем работать как ей самой, так и тренерам», — отметил президент Федерации бобслея России Александр Зубков.
Победительницей соревнований стала Жаклин Леллинг из Германии. Она опередила Никитину на три десятые секунды и показала результат одна минута 45,68. Бронза досталась Кимберли Бос из Нидерландов. Её результат — одна минута 46,03 секунды.
Финал Кубка мира по скелетону проходит с 17 по 19 марта в Пхенчхане (Южная Корея).