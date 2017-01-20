Московская велогонщица Гульназ Бадыкова стала чемпионкой России на треке
20.01.2017, 13:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Санкт-Петербурге на велотреке «Локосфинкс» прошёл второй день соревнований чемпионата и первенства России по велоспорту на треке. Сильнейшие спортсмены страны разыграли медали в темповых видах программы.
В индивидуальной гонке на 3000 метров среди женщин чемпионкой России стала московская велогонщица Гульназ Бадыкова – 3:41,203. В очном споре Гульназ оказалась сильнее Александры Гончаровой из Санкт-Петербурга – 3:47,903. Бронзовую медаль завоевала ещё одна спортсменка из Северной столицы Анастасия Яковенко – 3:42,449.
Москвич Владислав Куликов выиграл бронзовую медаль чемпионата страны в индивидуальной гонке преследования на 4000 метров у мужчин – 4:26,918. Первым стал Александр Евтушенко, представляющий Республику Адыгею и Санкт-Петербург – 4:19,524. Второе место – у Сергея Шилова (Санкт-Петербург) – 4:26,820.
Среди юниоров 19?22 лет в индивидуальной гонке на время на дистанции 4000 метров московские спортсмены Евгений Тихонин (4:36,161) и Илья Кавун (4:29,804) завоевали серебряную и бронзовую медали первенства России. В этом виде победу одержал питерский спортсмен – Дмитрий Страхов (4:31,333).
Третье место первенства России в гонке преследования на 3000 метров у юниорок заняла москвичка Мария Абрамова – 3:46,137. На первую ступень пьедестала почёта поднялась Мария Новолодская (Санкт-Петербург) – 3:42,350. Ксения Цымбалюк (Республика Удмуртия) выиграла серебряную медаль – 3:47,331.
Москвичи Павел Перчук и Сергей Исаев на всероссийских соревнованиях по велоспорту на треке в командном спринте на 750 метров заняли второе и третье места соответственно. У юниорок в этой дисциплине на 500 метров серебряную медаль выиграли Екатерина Роговая и Алина Бондаренко.
В индивидуальной гонке на 3000 метров среди женщин чемпионкой России стала московская велогонщица Гульназ Бадыкова – 3:41,203. В очном споре Гульназ оказалась сильнее Александры Гончаровой из Санкт-Петербурга – 3:47,903. Бронзовую медаль завоевала ещё одна спортсменка из Северной столицы Анастасия Яковенко – 3:42,449.
Москвич Владислав Куликов выиграл бронзовую медаль чемпионата страны в индивидуальной гонке преследования на 4000 метров у мужчин – 4:26,918. Первым стал Александр Евтушенко, представляющий Республику Адыгею и Санкт-Петербург – 4:19,524. Второе место – у Сергея Шилова (Санкт-Петербург) – 4:26,820.
Среди юниоров 19?22 лет в индивидуальной гонке на время на дистанции 4000 метров московские спортсмены Евгений Тихонин (4:36,161) и Илья Кавун (4:29,804) завоевали серебряную и бронзовую медали первенства России. В этом виде победу одержал питерский спортсмен – Дмитрий Страхов (4:31,333).
Третье место первенства России в гонке преследования на 3000 метров у юниорок заняла москвичка Мария Абрамова – 3:46,137. На первую ступень пьедестала почёта поднялась Мария Новолодская (Санкт-Петербург) – 3:42,350. Ксения Цымбалюк (Республика Удмуртия) выиграла серебряную медаль – 3:47,331.
Москвичи Павел Перчук и Сергей Исаев на всероссийских соревнованиях по велоспорту на треке в командном спринте на 750 метров заняли второе и третье места соответственно. У юниорок в этой дисциплине на 500 метров серебряную медаль выиграли Екатерина Роговая и Алина Бондаренко.