ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Столичные фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов впервые в карьере стали чемпионами Европы в соревнованиях спортивных пар. Россияне вышли на первое место уже после короткой программы, закрепив своё лидерство произвольным выступлением. Отрыв от немецкого дуэта Алёны Савченко и Бруно Массо, выигравшего серебро, составил более пяти баллов.

Замкнули тройку призёров представители Франции Ванесса Джеймс и Морган Сипре.