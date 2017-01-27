Московские фигуристы стали лучшими на ЧЕ среди спортивных пар
27.01.2017, 11:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Столичные фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов впервые в карьере стали чемпионами Европы в соревнованиях спортивных пар. Россияне вышли на первое место уже после короткой программы, закрепив своё лидерство произвольным выступлением. Отрыв от немецкого дуэта Алёны Савченко и Бруно Массо, выигравшего серебро, составил более пяти баллов.
Замкнули тройку призёров представители Франции Ванесса Джеймс и Морган Сипре.
Замкнули тройку призёров представители Франции Ванесса Джеймс и Морган Сипре.