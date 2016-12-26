ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Московские спортсмены выиграли золото, серебро и бронзу в финале Кубка России и всероссийских соревнованиях по санному спорту.

Соревнования проходили с 20 по 23 декабря на санно-бобслейной трассе Красной Поляны в Сочи. В них приняли участие более 100 спортсменов из восьми регионов страны — Москвы, Кемеровской, Иркутской, Ленинградской и Московской областей, Краснодарского, Пермского, Красноярского края.

Саночники из столицы Юлия Наумова, Евгений Петров, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов завоевали золото в эстафете. Кроме того, в эстафете серебряную медаль выиграл московский спортсмен Юрий Прохоров.

Бронзовые награды получили москвичка Юлия Наумова — в одиночных санях, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов — в двухместных санях.