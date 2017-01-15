Московские спортсменки заняли третье место на первенстве мира по хоккею
15.01.2017, 18:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 14 января в Чехии завершилось первенство мира по хоккею среди юниорок до 18 лет.
Москвички Милена Третьяк и Дарья Белоглазова стали бронзовыми призёрами соревнований в составе сборной команды России. Матч за третье место между командами России и Швеции, проходивший в Пршерове, завершился со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу россиянок. Шайбы забросили Елена Проворова (32-я минута, ассистенты – Татьяна Шаталова и Алена Старовойтова) и Дарья Белоглазова (60-я, с передач Оксаны Братищевой и Полины Болгаревой). Победу в первенстве мира одержала женская сборная США, обыгравшая в финале канадок – 3:1.
Сборная России провела на турнире шесть матчей. На предварительном этапе россиянки уступили американкам (1:6) и канадкам (2:4), но победили по буллитам шведок (2:1). В четвертьфинале российская команда одолела чешскую сборную (2:0), а в полуфинале вновь проиграла США (0:6). Лучшими бомбардирами команды России на турнире стали Братищева и Старовойтова, в активе которых по четыре очка (3+1 и 1+3 соответственно).
Отметим, что сборная России второй раз в истории завоевала бронзу на женском молодежном чемпионате мира.
Россиянки повторили свое лучшее достижение на молодежных чемпионатах мира. Ранее сборная России доходила до полуфинала мирового первенства в 2014, 2015 и 2016 годах, и лишь в 2015-м сумела взять бронзу.
Москвички Милена Третьяк и Дарья Белоглазова стали бронзовыми призёрами соревнований в составе сборной команды России. Матч за третье место между командами России и Швеции, проходивший в Пршерове, завершился со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу россиянок. Шайбы забросили Елена Проворова (32-я минута, ассистенты – Татьяна Шаталова и Алена Старовойтова) и Дарья Белоглазова (60-я, с передач Оксаны Братищевой и Полины Болгаревой). Победу в первенстве мира одержала женская сборная США, обыгравшая в финале канадок – 3:1.
Сборная России провела на турнире шесть матчей. На предварительном этапе россиянки уступили американкам (1:6) и канадкам (2:4), но победили по буллитам шведок (2:1). В четвертьфинале российская команда одолела чешскую сборную (2:0), а в полуфинале вновь проиграла США (0:6). Лучшими бомбардирами команды России на турнире стали Братищева и Старовойтова, в активе которых по четыре очка (3+1 и 1+3 соответственно).
Отметим, что сборная России второй раз в истории завоевала бронзу на женском молодежном чемпионате мира.
Россиянки повторили свое лучшее достижение на молодежных чемпионатах мира. Ранее сборная России доходила до полуфинала мирового первенства в 2014, 2015 и 2016 годах, и лишь в 2015-м сумела взять бронзу.