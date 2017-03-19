Московские спортсмены заняли первое место на чемпионате России по санному спорту
19.03.2017, 11:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Сочи стартовал чемпионат России по санному спорту.
Московские саночники Андрей Богданов и Андрей Медведев заняли первое место соревнований на двухместных санях по результатам двух заездов. Второе место заняли Александр Денисьев и Владислав Антонов из Красноярского края, третье – Станислав Мальцев и Олег Фасхутдиновиз Пермского края.
«В целом мы довольны тем, как нам удалось пройти оба заезда. И особенно мы довольны тем, что стали четырёхкратными чемпионами страны, четыре года подряд мы завоёвываем это почётное звание», — рассказал после победы Андрей Богданов.
Соревнования завершатся 23 марта.
Московские саночники Андрей Богданов и Андрей Медведев заняли первое место соревнований на двухместных санях по результатам двух заездов. Второе место заняли Александр Денисьев и Владислав Антонов из Красноярского края, третье – Станислав Мальцев и Олег Фасхутдиновиз Пермского края.
«В целом мы довольны тем, как нам удалось пройти оба заезда. И особенно мы довольны тем, что стали четырёхкратными чемпионами страны, четыре года подряд мы завоёвываем это почётное звание», — рассказал после победы Андрей Богданов.
Соревнования завершатся 23 марта.