ОРЕАНДА-НОВОСТИ Первое место в общекомандном зачёте завоевала сборная России на X Всемирных играх, которые прошли в польском Вроцлаве.



В официальной программе было разыграно 199 комплектов наград. В копилке сборной нашей страны 28 золотых, 21 серебряная и 14 бронзовых медалей. 15 из 63 наград на счету москвичей — шесть золотых, восемь серебряных и одна бронзовая.



Шесть медалей взяли столичные спортсменки сестры Арина и Дина Аверины. Три золотые медали в соревнованиях по художественной гимнастике Арина завоевала в дисциплинах «обруч», «мяч» и «лента». Её сестра-близнец Дина трижды брала серебро.



Золото Всемирных игр ещё у трёх московских спортсменов. Батыр Алтыев стал лучшим в соревнованиях по сумо, Анна Поскребышева — в кикбоксинге, Михаил Заломин — в прыжках на батуте. В состязаниях по акробатическому рок-н-роллу Ксения Основина и Константин Чистяков завоевали серебро в дисциплине «М класс-микст».