ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Спортсмены из Москвы приняли участие в XXIII летних Сурдоолимпийских играх, где состязались в 17 дисциплинах из 21. Им удалось завоевать 79 медалей: 27 золотых, 21 серебряную и 31 бронзовую. Это составляет 40 процентов от общего количества наград.

Золотые медали спортсмены получили в плавании, греко-римской борьбе, боулинге, легкой атлетике, карате, спортивном ориентировании, бадминтоне, футболе (женщины). Больше всего золотых наград завоевали пловцы Мартин Фомин и Мирон Денисов. По четыре золотые медали на счету у Марии Карповой и Элеоноры Брыкановой в плавании, а у Аси Халаджан в легкой атлетике.

Сборная России заняла первое место в общекомандном зачёте. Спортсмены завоевали 199 медалей: 85 золотых, 53 серебряные и 61 бронзовую. На втором месте — команда с Украины, на третьем — из Южной Кореи.