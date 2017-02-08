Московский сноубордист Михаил Матвеев завоевал золото зимней универсиады
08.02.2017, 15:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ За девять дней соревнований россияне получили 27 золотых, 26 серебряных и 15 бронзовых наград. Сегодня, в последний день соревнований, будет разыграно два комплекта медалей.
В казахстанской Алма-Ате подходит к концу зимняя универсиада. За девять дней сборная России завоевала 68 медалей.
Золото на счету московского сноубордиста Михаила Матвеева, который оказался лучшим в дисциплине «биг-эйр», набрав 94,75 балла. Второе место занял австралиец, третьим стал чех.
В турнире фристайлисток весь пьедестал почёта заняли россиянки: Анна Антонова, москвичка Майя Аверьянова и Екатерина Мальцева. Ещё одно серебро досталось представителю Москвы Тимуру Захарову. Он был в составе команды по шорт-треку, которая пришла второй в эстафете на пять тысяч метров.
Сегодня, в последний день соревнований, будет разыграно два комплекта наград. Россияне поборются за золото в финале хоккейного турнира, а лыжники поделят последние медали на дистанции 30 километров в гонке с общего старта.
При этом российская сборная досрочно выиграла медальный зачёт, превзойдя свой же собственный рекорд 2015 года. После девяти дней у россиян 27 золотых, 26 серебряных и 15 бронзовых наград. Второе место у сборной Казахстана с 11 золотыми, семью серебряными и 16 бронзовыми медалями.
В казахстанской Алма-Ате подходит к концу зимняя универсиада. За девять дней сборная России завоевала 68 медалей.
Золото на счету московского сноубордиста Михаила Матвеева, который оказался лучшим в дисциплине «биг-эйр», набрав 94,75 балла. Второе место занял австралиец, третьим стал чех.
В турнире фристайлисток весь пьедестал почёта заняли россиянки: Анна Антонова, москвичка Майя Аверьянова и Екатерина Мальцева. Ещё одно серебро досталось представителю Москвы Тимуру Захарову. Он был в составе команды по шорт-треку, которая пришла второй в эстафете на пять тысяч метров.
Сегодня, в последний день соревнований, будет разыграно два комплекта наград. Россияне поборются за золото в финале хоккейного турнира, а лыжники поделят последние медали на дистанции 30 километров в гонке с общего старта.
При этом российская сборная досрочно выиграла медальный зачёт, превзойдя свой же собственный рекорд 2015 года. После девяти дней у россиян 27 золотых, 26 серебряных и 15 бронзовых наград. Второе место у сборной Казахстана с 11 золотыми, семью серебряными и 16 бронзовыми медалями.