Москва примет этап мирового тура по кёрлингу среди мужских команд
23.01.2017, 16:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 28 по 29 января на открытом катке в Парке Легенд пройдёт очередной этап мирового тура по кёрлингу среди мужских команд "CCT Moscow Classic".
В соревнованиях примут участие сборные Китая, США, Швейцарии, Италии, а также 4 российские команды: национальная сборная России, команды Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
В рамках "CCT Moscow Classic 2017" пройдёт детский турнир "ССТ Junior Cup 2017", участниками которого станут воспитанники ГБУ СШОР "Москвич" и ГБУ СШОР "Воробьёвы горы". Помимо этого, на льду сойдутся студенческие команды и разыграют кубок "CCT Student Cup".
Также для всех желающих на "CCT Moscow Classic" будет организована промо-дорожка, где пройдут мастер-классы и каждый сможет попробовать свои силы в этом виде спорта.
Турнир "CCT Moscow Classic" впервые прошёл в 2014 году, после чего было принято решение сделать его традиционным. В соревнованиях под открытым небом приняли участие восемь мужских команд, в частности, олимпийские чемпионы 2006 года из Канады, бронзовые призеры чемпионата Европы 2012 из Чехии, одни из сильнейших команд Дании, Швейцарии и Шотландии.
Международные соревнования проводятся Федерацией кёрлинга Росси и Ассоциации "Новая лига" при поддержке Министерства спорта РФ, Департамента спорта и туризма города Москвы и Curling Champions Tour (CCT).
В соревнованиях примут участие сборные Китая, США, Швейцарии, Италии, а также 4 российские команды: национальная сборная России, команды Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
В рамках "CCT Moscow Classic 2017" пройдёт детский турнир "ССТ Junior Cup 2017", участниками которого станут воспитанники ГБУ СШОР "Москвич" и ГБУ СШОР "Воробьёвы горы". Помимо этого, на льду сойдутся студенческие команды и разыграют кубок "CCT Student Cup".
Также для всех желающих на "CCT Moscow Classic" будет организована промо-дорожка, где пройдут мастер-классы и каждый сможет попробовать свои силы в этом виде спорта.
Турнир "CCT Moscow Classic" впервые прошёл в 2014 году, после чего было принято решение сделать его традиционным. В соревнованиях под открытым небом приняли участие восемь мужских команд, в частности, олимпийские чемпионы 2006 года из Канады, бронзовые призеры чемпионата Европы 2012 из Чехии, одни из сильнейших команд Дании, Швейцарии и Шотландии.
Международные соревнования проводятся Федерацией кёрлинга Росси и Ассоциации "Новая лига" при поддержке Министерства спорта РФ, Департамента спорта и туризма города Москвы и Curling Champions Tour (CCT).