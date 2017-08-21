ОРЕАНДА-НОВОСТИ В китайском Тайбэе 19 августа стартовала летняя универсиада — 2017. Первое золото для российской команды завоевали в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки москвич Роман Измайлов и Никита Шлейхер, набрав в сумме 411,99 балла.



Серебро досталось северокорейскому дуэту Хёну Ил Мёну и Ри Хён Джу (410,70 балла), бронза — Ву Хараму и Киму Йоннаму из Южной Кореи (391,26 балла).



Московская дзюдоистка Александра Бабинцева стала бронзовым призёром в весовой категории до 78 килограммов. В схватке за третье место она оказалась сильнее француженки Маделин Малонга. Золото завоевала Валерия Феррари из Италии, Ли Джонгюн из Южной Кореи поднялась на вторую ступень пьедестала.



Универсиада продлится до 30 августа.