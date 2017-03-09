Москвичи завоевали 10 медалей на чемпионате России по самбо
09.03.2017, 11:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В заключительный день чемпионата России по самбо среди мужчин и женщин, прошедшего в Екатеринбурге, москвичи выиграли одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль.
У женщин в весовой категории свыше 80 килограммов чемпионкой России стала московская спортсменка Анжела Гаспарян. В финальном поединке она была сильнее Анны Балашовой из Пермского края. Третье место разделили Инга Синерова (Мурманская область) и Кристина Усова (Краснодарский край).
В весе 56 килограммов самбистка из Москвы Анастасия Валова стала обладательницей серебряной медали, уступив в финале Татьяне Казенюк из Краснодарского края. Бронзовые медали у Юлии Котовой (Брянская область) и Елены Брыляковой (Краснодарский край).
Среди мужчин московский самбист Аслан Камбиев стал вторым в весовой категории свыше 100 килограммов. В финале он проиграл представителю Брянской области Артёму Осипенко. Бронзовые медали достались Евгению Исаеву и Гаджи Юсуфову (оба представляли Пермский край).
Москвич Илья Кокович занял третье место в весовой категории 82 килограмма.
Чемпионат России по самбо является отборочным на чемпионат мира в Сочи и чемпионат Европы в Минске. Всего по итогам соревнования московские самбисты завоевали 10 медалей: три золотые, пять серебряных и две бронзовые награды.
У женщин в весовой категории свыше 80 килограммов чемпионкой России стала московская спортсменка Анжела Гаспарян. В финальном поединке она была сильнее Анны Балашовой из Пермского края. Третье место разделили Инга Синерова (Мурманская область) и Кристина Усова (Краснодарский край).
В весе 56 килограммов самбистка из Москвы Анастасия Валова стала обладательницей серебряной медали, уступив в финале Татьяне Казенюк из Краснодарского края. Бронзовые медали у Юлии Котовой (Брянская область) и Елены Брыляковой (Краснодарский край).
Среди мужчин московский самбист Аслан Камбиев стал вторым в весовой категории свыше 100 килограммов. В финале он проиграл представителю Брянской области Артёму Осипенко. Бронзовые медали достались Евгению Исаеву и Гаджи Юсуфову (оба представляли Пермский край).
Москвич Илья Кокович занял третье место в весовой категории 82 килограмма.
Чемпионат России по самбо является отборочным на чемпионат мира в Сочи и чемпионат Европы в Минске. Всего по итогам соревнования московские самбисты завоевали 10 медалей: три золотые, пять серебряных и две бронзовые награды.