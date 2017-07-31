ОРЕАНДА-НОВОСТИ Четыре медали завоевали столичные спортсмены на чемпионате и первенстве Европы по стрелковым видам спорта, проходящих в Баку (Азербайджан).



В упражнении «малокалиберный стандартный пистолет, дистанция 25 метров» бронзу выиграл заслуженный мастер спорта Алексей Климов. Он получил 573 очка из 600 возможных. На высшую ступень пьедестала поднялся украинец Павел Коростылев, установивший рекорд мира среди юниоров — 581 очко. Второе место занял Кристиан Рейтс из Германии — 574 очка.



Еще одну бронзу Алексей Климов получил в командном зачёте вместе с Никитой Сухановым (Орловская область) и Александром Алифиренко (Республика Адыгея). Российская команда набрала 1675 очков из 1800 возможных. Победа досталась украинцам, а серебро — представителям Франции.



Андрей Головков завоевал две медали первенства Европы: золото в командном зачете и бронзовую медаль в личных состязаниях. В квалификации личного зачета спортсмен показал результат уровня мастера спорта — 1150 очков из 1200 возможных, а в финале набрал 439,5 очка.



Соревнования продлятся до 4 августа.