Москвичка Елена Радионова победила во всемирной зимней Универсиаде
04.02.2017, 17:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Очередной соревновательный день завершился на всемирной зимней Универсиаде в Алматы (Казахстан).
Россию на соревнованиях представляют 26 московских спортсменов.
В женском одиночном катании золотую медаль выиграла московская спортсменка Елена Радионова. В сумме по итогам двух прокатов она набрала 197,24 балла. Второе место у представительницы Японии Рин Нитайя (187,18), на третьем её соотечественница Хинано Исобэ (174,27).
«Я рассчитывала, конечно, на чистый прокат, хотелось откатать безупречно. Я готовилась к этому старту. К сожалению, было досадное падение и помарки. Я не знала, как откатали мои соперницы, были такие двойственные ощущения. Хорошо, что так все получилось. Произволку надо было катать как с чистого листа, потому что отрыв был абсолютно никакой, я понимала, что всё решится в произвольной программе», - рассказала Елена Радионова после победы.
На данный момент таблицу неофициального командного зачёта уверенно возглавляет сборная команда России - 15 золотых, 17 серебряных и 8 бронзовых медалей. На втором месте сборная Казахстана, на третьем – Япония.
Напомним, что Универсиада-2017 завершится 8 февраля 2017 года.
Россию на соревнованиях представляют 26 московских спортсменов.
В женском одиночном катании золотую медаль выиграла московская спортсменка Елена Радионова. В сумме по итогам двух прокатов она набрала 197,24 балла. Второе место у представительницы Японии Рин Нитайя (187,18), на третьем её соотечественница Хинано Исобэ (174,27).
«Я рассчитывала, конечно, на чистый прокат, хотелось откатать безупречно. Я готовилась к этому старту. К сожалению, было досадное падение и помарки. Я не знала, как откатали мои соперницы, были такие двойственные ощущения. Хорошо, что так все получилось. Произволку надо было катать как с чистого листа, потому что отрыв был абсолютно никакой, я понимала, что всё решится в произвольной программе», - рассказала Елена Радионова после победы.
На данный момент таблицу неофициального командного зачёта уверенно возглавляет сборная команда России - 15 золотых, 17 серебряных и 8 бронзовых медалей. На втором месте сборная Казахстана, на третьем – Япония.
Напомним, что Универсиада-2017 завершится 8 февраля 2017 года.