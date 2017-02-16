ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 12 по 19 февраля в г.Ижевск (Республика Удмуртия) проходит чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия.



Первые медали чемпионата страны разыграли женщины в олимпийском упражнении «пневматическая винтовка, дистанция 10 метров».



Москвичка Марина Бобкова стала обладательницей золотой медали соревнований. В квалификации Марина показала результат 414,9 очка, а в финале попала 247,5 очка и выиграла с преимуществом 0,6 очка. Второе место заняла ещё одна московская спортсменка Анна Сушко, которая в квалификации показала 417,3 очка, а в финале – 246,9 очка. Бронзовая медаль у Дарьи Болдиновой из Московской области – 415,7 очка в квалификации и 225,7 в финале.



На Всероссийских соревнованиях мужчины распределили личные места в олимпийском упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба из трёх положений на дистанции 50 метров».