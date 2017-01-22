Москвички заняли два первых места чемпионата России по велоспорту на треке
22.01.2017, 11:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Соревнования чемпионата и первенства страны по велоспорту на треке проходят в Санкт-Петербурге. В женском скретче на 10 километров победу одержала Евгения Романюта, которая выступает за Москву. Вторую ступень пьедестала почёта заняла ещё одна москвичка — Анастасия Чулкова. Третье место у Александры Чекиной из Санкт-Петербурга.
В этой же дисциплине среди мужчин в тройке призёров оказались два московских спортсмена. Серебро взял Владислав Куликов, бронзу — Алексей Курбатов. Золото досталось туляку Сергею Ростовцеву.
В гите на 1000 метров с хода второе место у представителя столицы Степана Григоряна — его результат 58,593. Чемпионом страны стал Николай Журкин из Тульской области (58,517), бронза у Вадима Каднова из Сестрорецка (1:00,905).
В этой же дисциплине среди мужчин в тройке призёров оказались два московских спортсмена. Серебро взял Владислав Куликов, бронзу — Алексей Курбатов. Золото досталось туляку Сергею Ростовцеву.
В гите на 1000 метров с хода второе место у представителя столицы Степана Григоряна — его результат 58,593. Чемпионом страны стал Николай Журкин из Тульской области (58,517), бронза у Вадима Каднова из Сестрорецка (1:00,905).