На Гребном канале в Крылатском завершился этап мирового тура по сноуборду Grand Prix de Russie
15.01.2017, 15:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Москва в четвёртый раз приняла этап мирового тура по сноуборду в дисциплине "биг-эйр" Grand Prix de Russie. На соревнования приехали сильнейшие райдеры России, США и Европы. Среди них такие именитые спортсмены, как Роопе Тонтери (Финляндия), Антуан Трюшон (Канада), Нуути Ниемеля (Финляндия), Антон Мамаев, Александр Смелов, Антон Лаврентьев (Россия) и другие.
Соревнования в одной из самых зрелищных дисциплин экстремальных видов спорта - "биг-эйре" проходили на территории Гребного канала в Крылатском. Для трюков были построены специальный трамплин высотой 50 метров и длиной более 200 метров и горка с площадкой для приземления.
Профессиональные спортсмены тщательно рассчитывают прыжки, чтобы они получались затяжными, зрелищными, но в то же время безопасными. Выступления участников оценивали по сложности трюков, динамике, чистоте и красоте исполнения.
В итоге первое и третье места достались российским сноубордистам Антону Мамаеву и Михаилу Матвееву, вторым стал Роопе Тонтери из Финляндии.
Заезды райдеров чередовались с трюками ещё одного зрелищного вида спорта - мотофристайла FMX. На Гребном канале выступил Алексей Колесников и его команда. Этот спортсмен - единственный российский участник мировых этапов Red Bull X-Fighters, основоположник FMX в нашей стране и входит в топ-20 райдеров планеты. Именно Алексей Колесников первым в России сделал трюк бэк-флип - сальто назад.
Соревнования в одной из самых зрелищных дисциплин экстремальных видов спорта - "биг-эйре" проходили на территории Гребного канала в Крылатском. Для трюков были построены специальный трамплин высотой 50 метров и длиной более 200 метров и горка с площадкой для приземления.
Профессиональные спортсмены тщательно рассчитывают прыжки, чтобы они получались затяжными, зрелищными, но в то же время безопасными. Выступления участников оценивали по сложности трюков, динамике, чистоте и красоте исполнения.
В итоге первое и третье места достались российским сноубордистам Антону Мамаеву и Михаилу Матвееву, вторым стал Роопе Тонтери из Финляндии.
Заезды райдеров чередовались с трюками ещё одного зрелищного вида спорта - мотофристайла FMX. На Гребном канале выступил Алексей Колесников и его команда. Этот спортсмен - единственный российский участник мировых этапов Red Bull X-Fighters, основоположник FMX в нашей стране и входит в топ-20 райдеров планеты. Именно Алексей Колесников первым в России сделал трюк бэк-флип - сальто назад.