ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Перми на старт самого массового зимнего соревнования в мире – «Лыжни России» – вышли более 6 тыс. спортсменов и любителей здорового образа жизни. Это 35-я по счету Всероссийская массовая лыжная гонка.



Основной старт соревнований состоялся в краевом центре, на лыжной базе «Пермские медведи». В Министерстве физической культуры, спорта и туризма сообщили, что пермяки пришли участвовать в забегах, несмотря на 30-градусный мороз.



Всего на лыжи в этот день встали наши земляки в 34-х муниципалитетах края. Точное количество участников пока подсчитывается.



Ровно в полдень стартовал костюмированный забег «ЭкоЛыжня», посвящённый Году экологии в России. Дистанция забега – 2017 метров. На снежную трассу выходили целые семьи, учебные классы, трудовые коллективы, спортивные федерации. Мороз не сумел заставить организаторов укоротить дистанции: в зависимости от возраста участники пробежали 2017 метров, три или пять километров. В самом продолжительном забеге на 5 тысяч километров победили Анастасия Мазунина и Петр Неверов. Сильнейшим спортсменам вручили кубки, медали, дипломы и значки ГТО.



На призовой фонд и проведение соревнований краевые власти выделили порядка 1,5 млн рублей.