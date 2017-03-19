На Тайвани завершилось первенство мира среди юниоров по фигурному катанию
19.03.2017, 21:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Тайбэе (Тайвань) завершилось первенство мира среди юниоров по фигурному катанию.
Дебютантка соревнований, вица-чемпионка России москвичка Алина Загитова по итогам короткой и произвольной программ стала победительницей мирового первенства, набрав в сумме 208,60 балла. Второе место заняла японка Марин Хонда (201,61). Бронзовая медаль – у еще одной японской фигуристки Каори Сакамото (195,54).
«Поначалу я не думала, точнее, настраивала себя так, что будто это и не чемпионат мира. Не люблю загонять себя, накручивать, что мне нужно обязательно сделать всё-всё. Такого у меня нет, никогда не было. Сначала я была спокойной, но ближе к старту заволновалась. Всё-таки ответственность. И то, что отставание Марин Хонды после короткой составляло не так много баллов. И я знала, что она по любому прокатается здесь чисто. Конечно, все эти мысли были. Но мне нужно было делать своё.
В фигурном катании нет пределов. И хорошо, что оно развивается, появляется новое поколение фигуристов, которые всё лучше и техничнее. Я пытаюсь не отставать от маленьких, тех, кто занимается в нашей группе. Смотрю на них. И если они что-то делают лучше меня, то я пытаюсь сделать ещё лучше. У нас такая игра на тренировках. Соревноваться со старшими — это новый для меня опыт. У них за плечами уже много соревнований, и мне было бы интересно проверить себя», – рассказала после соревнований Алина Загитова.
В танцах на льду московские фигуристы Алла Лобода и Павел Дрозд стали серебряными призёрами первенства мира, уступив только Рэйчел Парсонс и Майкл Парсонс из США. Американская пара Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко заняли третье место. Москвичи Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов остановились в шаге от пьедестала почёта.
Накануне бронзовую медаль в одиночном катании у мужчин завоевал московский спортсмен Александр Самарин, в первый раз в карьере поднявшись на подиум этих соревнований. Победу одержал американец Винсен Чжоу, а серебро досталось россиянину – Дмитрию Алиеву.
«Это был мой четвёртый юношеский чемпионат мира, и в первый раз я взошёл на этом турнире на подиум, но я не могу сказать, что доволен результатом. На взрослом уровне я начну всё с самого начала», – сказал журналистам Александр Самарин.
Соревнования проходили с 15 по 19 марта.
Дебютантка соревнований, вица-чемпионка России москвичка Алина Загитова по итогам короткой и произвольной программ стала победительницей мирового первенства, набрав в сумме 208,60 балла. Второе место заняла японка Марин Хонда (201,61). Бронзовая медаль – у еще одной японской фигуристки Каори Сакамото (195,54).
«Поначалу я не думала, точнее, настраивала себя так, что будто это и не чемпионат мира. Не люблю загонять себя, накручивать, что мне нужно обязательно сделать всё-всё. Такого у меня нет, никогда не было. Сначала я была спокойной, но ближе к старту заволновалась. Всё-таки ответственность. И то, что отставание Марин Хонды после короткой составляло не так много баллов. И я знала, что она по любому прокатается здесь чисто. Конечно, все эти мысли были. Но мне нужно было делать своё.
В фигурном катании нет пределов. И хорошо, что оно развивается, появляется новое поколение фигуристов, которые всё лучше и техничнее. Я пытаюсь не отставать от маленьких, тех, кто занимается в нашей группе. Смотрю на них. И если они что-то делают лучше меня, то я пытаюсь сделать ещё лучше. У нас такая игра на тренировках. Соревноваться со старшими — это новый для меня опыт. У них за плечами уже много соревнований, и мне было бы интересно проверить себя», – рассказала после соревнований Алина Загитова.
В танцах на льду московские фигуристы Алла Лобода и Павел Дрозд стали серебряными призёрами первенства мира, уступив только Рэйчел Парсонс и Майкл Парсонс из США. Американская пара Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко заняли третье место. Москвичи Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов остановились в шаге от пьедестала почёта.
Накануне бронзовую медаль в одиночном катании у мужчин завоевал московский спортсмен Александр Самарин, в первый раз в карьере поднявшись на подиум этих соревнований. Победу одержал американец Винсен Чжоу, а серебро досталось россиянину – Дмитрию Алиеву.
«Это был мой четвёртый юношеский чемпионат мира, и в первый раз я взошёл на этом турнире на подиум, но я не могу сказать, что доволен результатом. На взрослом уровне я начну всё с самого начала», – сказал журналистам Александр Самарин.
Соревнования проходили с 15 по 19 марта.