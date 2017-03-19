Нижегородский спортсмен взял золото на чемпионате России по конькобежному спорту
19.03.2017, 22:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Золото завоевал Сергей Трофимов из Нижнего Новгорода, а серебро — Александр Румянцев, представляющий Архангельскую область.
Москвич Сергей Грязцов стал обладателем бронзовой медали в классическом многоборье на чемпионате России по конькобежному спорту. Спортсмен набрал в сумме 157,186 балла.
Первое место досталось Сергею Трофимову из Нижнего Новгорода, который показал результат 156,230 балла. А серебряную медаль выиграл представитель Архангельской области Александр Румянцев. Он набрал 156,896 балла.
Сергей Грязцов пришёл пятым на дистанциях 500 метров, а также 10 тысяч, четвёртым — на пять тысяч метров. А в забеге на 1500 метров он добрался до финиша первым.
Москвич Сергей Грязцов стал обладателем бронзовой медали в классическом многоборье на чемпионате России по конькобежному спорту. Спортсмен набрал в сумме 157,186 балла.
Первое место досталось Сергею Трофимову из Нижнего Новгорода, который показал результат 156,230 балла. А серебряную медаль выиграл представитель Архангельской области Александр Румянцев. Он набрал 156,896 балла.
Сергей Грязцов пришёл пятым на дистанциях 500 метров, а также 10 тысяч, четвёртым — на пять тысяч метров. А в забеге на 1500 метров он добрался до финиша первым.