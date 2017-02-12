Около 22 тыс. человек присоединились к "Лыжне России" в Москве
12.02.2017, 15:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Москве к "Лыжне России" присоединились около 22 тыс. человек. Больше всего участников было в Юго-Западном, Северо-Западном, Юго-Восточном и Восточном административных округах. Центральный старт московского этапа прошёл в Битцевском лесопарке.
Открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» состоялась 11 февраля 2017 года уже в 35-й раз.
В Москве она стартовала по округам, в каждом из которых была своя площадка для проведения соревнований. Так решили участники голосования на портале «Активный гражданин». Трасса в природно-историческом парке «Битцевский лес» стала центральной точкой столичного этапа гонки.
«”Лыжня России” — это традиционное массовое мероприятие для всей страны, и Москва не исключение. В этом году произошло нововведение — по итогам опроса москвичей на портале «Активный гражданин» было принято решение проводить старты в 11 округах города. Всего в столице участвовали в соревнованиях порядка 22 тысяч человек. Такие цифры свидетельствуют о том, что лыжный спорт популярен, что не может не радовать. В Москве создаются все условия как для занятий различными видами спорта, так и для активного времяпрепровождения», — рассказал руководитель городского Департамента спорта и туризма Николай Гуляев.
Самые массовые лыжные забеги прошли в Юго-Западном, Северо-Западном, Юго-Восточном и Восточном административных округах. На многих площадках можно было сдать нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Вместе с любителями на старт вышли спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта.
В московской гонке на пять километров среди мужчин участвовал первый заместитель руководителя столичного Департамента спорта и туризма Алексей Кондаранцев.
В центральном старте «Лыжни России» в Яхроме первым финишировал бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года Николай Морилов из Пермского края. Второе место занял Антон Суздалев из Московской области, третьим стал Дмитрий Плосконосов из Якутии.
В женской гонке лидировала Анастасия Казакул из Магаданской области. Представительницы Московской области Мария Давыденкова и Наталья Ильина заняли второе и третье места соответственно.
«Лыжня России» проводится с 1982 года и уже стала самым массовым спортивным праздником, участников которого становится всё больше.
В этом году грандиозные лыжные забеги прошли в 74 регионах России. Центральный старт состоялся в подмосковной Яхроме, а первая гонка — на Дальнем Востоке.
Открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» состоялась 11 февраля 2017 года уже в 35-й раз.
В Москве она стартовала по округам, в каждом из которых была своя площадка для проведения соревнований. Так решили участники голосования на портале «Активный гражданин». Трасса в природно-историческом парке «Битцевский лес» стала центральной точкой столичного этапа гонки.
«”Лыжня России” — это традиционное массовое мероприятие для всей страны, и Москва не исключение. В этом году произошло нововведение — по итогам опроса москвичей на портале «Активный гражданин» было принято решение проводить старты в 11 округах города. Всего в столице участвовали в соревнованиях порядка 22 тысяч человек. Такие цифры свидетельствуют о том, что лыжный спорт популярен, что не может не радовать. В Москве создаются все условия как для занятий различными видами спорта, так и для активного времяпрепровождения», — рассказал руководитель городского Департамента спорта и туризма Николай Гуляев.
Самые массовые лыжные забеги прошли в Юго-Западном, Северо-Западном, Юго-Восточном и Восточном административных округах. На многих площадках можно было сдать нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Вместе с любителями на старт вышли спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта.
В московской гонке на пять километров среди мужчин участвовал первый заместитель руководителя столичного Департамента спорта и туризма Алексей Кондаранцев.
В центральном старте «Лыжни России» в Яхроме первым финишировал бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года Николай Морилов из Пермского края. Второе место занял Антон Суздалев из Московской области, третьим стал Дмитрий Плосконосов из Якутии.
В женской гонке лидировала Анастасия Казакул из Магаданской области. Представительницы Московской области Мария Давыденкова и Наталья Ильина заняли второе и третье места соответственно.
«Лыжня России» проводится с 1982 года и уже стала самым массовым спортивным праздником, участников которого становится всё больше.
В этом году грандиозные лыжные забеги прошли в 74 регионах России. Центральный старт состоялся в подмосковной Яхроме, а первая гонка — на Дальнем Востоке.