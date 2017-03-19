Победу в масс-старте на этапе КМ в Холменколлене одержала Тириль Экхофф
19.03.2017, 21:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла масс-старт на домашнем этапе Кубка мира в Холменколлене. Татьяна Акимова финишировала с 29–м результатом.
Яркую победу под занавес сезона одержала норвежка Тириль Экхофф. Допустив лишь один промах на первой стойке, к последнему рубежу она пришла в большой группе догоняющих. Лидером гонки на тот момент была немка Франциска Хильдебранд, которая допустила ошибку и ушла на штрафной круг. На том рубеже промахнулись также и шедшие за ней следом Вероника Виткова, Кайса Мякяряйнен, Анаис Бескон. Чисто пройти стойку сумели только Тириль Экхофф и Габриэла Коукалова. Казалось, между ними развернется нешуточная борьба за золото, однако Тириль не оставила Габриэле шансов: на финише их разделяли уже 26 секунд. Такое преимущество позволило норвежке пройти последние метры дистанции наперевес с флагом, от души порадовав болельщиков на домашнем стадионе.
Второй осталась Габриэла Коукалова, по итогам сезона заработавшая Малый хрустальный глобус в зачёте масс-стартов. Третьей финишировала Кайса Мякяряйнен, опередившая чешку Виткову на полторы секунды.
Россиянка Татьяна Акимова невзрачно провела последнюю гонку Кубка мира в этом сезоне. С тремя промахами она финишировала предпоследней.
Разультаты гонки. Кубок мира по биатлону 2016/2017. Холменколлен (Норвегия). Масс-старт. Женщины.
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 34:23.1 (1)
2. Габриэла Коукалова (Чехия) +22.6 (1)
3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) +34.5 (2)
29. Татьяна Акимова +3:24.6 (3)
Яркую победу под занавес сезона одержала норвежка Тириль Экхофф. Допустив лишь один промах на первой стойке, к последнему рубежу она пришла в большой группе догоняющих. Лидером гонки на тот момент была немка Франциска Хильдебранд, которая допустила ошибку и ушла на штрафной круг. На том рубеже промахнулись также и шедшие за ней следом Вероника Виткова, Кайса Мякяряйнен, Анаис Бескон. Чисто пройти стойку сумели только Тириль Экхофф и Габриэла Коукалова. Казалось, между ними развернется нешуточная борьба за золото, однако Тириль не оставила Габриэле шансов: на финише их разделяли уже 26 секунд. Такое преимущество позволило норвежке пройти последние метры дистанции наперевес с флагом, от души порадовав болельщиков на домашнем стадионе.
Второй осталась Габриэла Коукалова, по итогам сезона заработавшая Малый хрустальный глобус в зачёте масс-стартов. Третьей финишировала Кайса Мякяряйнен, опередившая чешку Виткову на полторы секунды.
Россиянка Татьяна Акимова невзрачно провела последнюю гонку Кубка мира в этом сезоне. С тремя промахами она финишировала предпоследней.
Разультаты гонки. Кубок мира по биатлону 2016/2017. Холменколлен (Норвегия). Масс-старт. Женщины.
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 34:23.1 (1)
2. Габриэла Коукалова (Чехия) +22.6 (1)
3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) +34.5 (2)
29. Татьяна Акимова +3:24.6 (3)