Президент Татарстана вручил Кубок чемпионов Ночной хоккейной лиги
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил Кубок чемпионов Ночной хоккейной лиги команде "Авто" из Екатеринбурга. Победителей чествовали на льду казанского Дворца спорта.
Напомним, что сегодня в Казани состоялся розыгрыш II Кубка Чемпионов Ночной хоккейной лиги (НХЛ) банка "Югра", за который поборолись четыре сильнейшие команды НХЛ: "Центурион" (г. Челябинск), "Казанские Драконы" (г. Казань), "Невский Легион" (г. Санкт-Петербург") и "Авто" (г. Екатеринбург).
В финале турнира "Авто" встретился с "Казанскими Драконами". В упорной борьбе "автомобилисты" одержали победу со счетом 3:2.
Открывая торжественную церемонию награждения, Президент Татарстана поприветствовал гостей мероприятия и поблагодарил за большое внимание к этому турниру и популяризацию хоккея в стране. После чего, Рустам Минниханов вручил победный кубок капитану екатеринбургской команды "Авто" Сергею Кочневу.